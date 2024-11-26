İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2024 Salı / 25 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6299
  • EURO
    36,3913
  • ALTIN
    2920.28
  • BIST100
    9659.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alanya'da otelde yangın paniği: Odalar kullanılamaz hale geldi
Güncel

Alanya'da otelde yangın paniği: Odalar kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 yıldızlı otelde yangın çıktı. Otelde konaklayanlar tahliye edilirken bazı odaların kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

AA26 Kasım 2024 Salı 00:52 - Güncelleme:
Alanya'da otelde yangın paniği: Odalar kullanılamaz hale geldi
ABONE OL

Okurcalar Mahallesi'ndeki otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla otelde konaklayanlar tahliye edildi.

Çok sayıda itfaiye ve su tankeri ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği otelde yangın nedeniyle hasar oluştu, dumandan etkilenen bir otel personeline sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangında 6 oda ve en üst kat koridorunun kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.