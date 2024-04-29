İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2024 Pazartesi / 21 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4078
  • EURO
    34,8174
  • ALTIN
    2435.53
  • BIST100
    9983.96
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Alanya'da polisten kaçan motosikletliye ceza!

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsüne 38 bin 968 lira ceza uygulandı.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
Alanya'da polisten kaçan motosikletliye ceza!
ABONE OL

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cikcilli Mahallesi'nde plakası olmayan motosikletiyle kasksız şekilde ilerleyen A.Ş'yi durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan sürücü, takip sonunda yakalandı.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan sürücüye, 38 bin 968 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, polisin motosiklet sürücüsünü kovalama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde motosiklet sürücüsünün kasksız ve plakasız kullandığı motosikletiyle polisten kaçtığı, dengesini kaybeden sürücünün motosikletten düşmesi sonucu yakalandığı görülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.