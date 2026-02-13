İSTANBUL 16°C / 9°C
Güncel

Alanya'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde hareket halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 25 yaşındaki Hasan Çakmak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AA13 Şubat 2026 Cuma 01:37 - Güncelleme:
Alanya'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Yaylalı Mahallesi'nde hareket halindeki S.B. (33) yönetimindeki 07 APE 537 plakalı hafif ticari araca, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü S.B. ise ifade işlemleri için jandarma ekiplerince karakola götürüldü.

Çakmak'ın cenazesi, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

