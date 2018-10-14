Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin 2 ayrı adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Saray Mahallesi’ndeki Atatürk Caddesi ile Galatasaray Caddesi’nde bulunan 2 ayrı adreste uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı.
 
Tespit üzerine belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, kavanoz ile kağıt paketler içerisinde 24.04 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanılan hasat terazi ve çok sayıda ağzı kilitli şeffaf poşet ele geçirirken, olayla ilgili M.Y, B.Ç. ve K.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Y. savcılık talimatıyla serbest kalırken, B.Ç. ve K.T. ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yassıada Yargılamaları´nın başlaması - Tarihte bugün 14 Ekim 1960

Yassıada Yargılamaları´nın başlaması - Tarihte bugün 14 Ekim 1960

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Instagram'dan büyük yenilik!

Instagram'dan büyük yenilik!

Dünden bugüne Ankara

Dünden bugüne Ankara

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA