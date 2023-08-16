İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2023 Çarşamba / 30 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0654
  • EURO
    29,551
  • ALTIN
    1655.62
  • BIST100
    7687.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alanya'daki evinde ölü bulunan Finlandiyalı kadını ekipler taşımakta zorlandı
Güncel

Alanya'daki evinde ölü bulunan Finlandiyalı kadını ekipler taşımakta zorlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 25 yıldır yerleşik olarak yaşayan Finlandiya vatandaşı Sırpa Hannele Saukkokoskı (67), evinde ölü olarak bulundu. Yaşlı kadının cenazesini taşıyan görevliler ise koku nedeniyle maske takmak zorunda kaldı.

IHA16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:25 - Güncelleme:
Alanya'daki evinde ölü bulunan Finlandiyalı kadını ekipler taşımakta zorlandı
ABONE OL

Olay, Saray Mahallesi Galatasaraylılar Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre; binadan gelen kötü koku üzerine, fare ya da kedi ölüsü olabileceği ihtimali üzerine yönetici tarafından temizlik işçisi çağrıldı. Çağrılan temizlik işçisi kokunun ikinci katta bulunan bir daireden geldiğini tespit ederek durumu yöneticiye bildirdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri itfaiye yardımı ile eve girdiklerinde, yaşlı kadını yatak odasında ölü olarak buldu.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından nöbetçi savcı gelerek incelemelerde bulundu. 4 ya da 5 gün önce öldüğü belirlenen kadının cesedi Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırıldı. Cenazeyi taşıyan görevliler ise koku nedeniyle maske takmak zorunda kaldı.

Yaşlı kadının hasta olduğu ve Finlandiya'da bulunan kızı tarafından tedavi için çağrılmasına rağmen Alanya'dan ayrılmak istemediğini söyleyen komşuları, "Maalesef kötü koku üzerine ceset bulunmuş. İyi bir kadındı. 10 yıldır bu binada kiracı olarak oturuyordu. Kızına haber verdik cesedi almak için Alanya'ya geleceklerini söylediler" dedi.

  • Alanya
  • ölü bulunma
  • koku
  • cenaze
  • maske takma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.