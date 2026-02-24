İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8641
  • EURO
    51,7053
  • ALTIN
    7298.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alarm seviyesi kırmızıdan turuncuya düştü: Meriç'te debi geriledi
Güncel

Alarm seviyesi kırmızıdan turuncuya düştü: Meriç'te debi geriledi

Meriç Nehri ve Tunca Nehri'nde günlerdir etkili olan yüksek debi nedeniyle verilen kırmızı alarm, sabah saatlerinde yapılan son ölçümlerin ardından turuncu seviyeye düşürüldü.

IHA24 Şubat 2026 Salı 10:07 - Güncelleme:
Alarm seviyesi kırmızıdan turuncuya düştü: Meriç'te debi geriledi
ABONE OL

Yoğun yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan bırakılan sular nedeniyle yatağından taşarak çevredeki tarım arazileri ile düşük kotlu bölgelerde su baskınlarına yol açan iki nehirde, su seviyesinin kademeli olarak gerilediği bildirildi.

Yetkililer tarafından açıklanan güncel verilere göre, Tunca Nehri debisi 143 metreküp/saniye, Meriç Nehri (Kirişhane mevkii) 1447 metreküp/saniye, Meriç Nehri (İpsala): 1599 metreküp/saniyeye geriledi.

Özellikle Meriç Nehri'nde Kirişhane ve İpsala hattında su seviyesi halen yüksek seyrederken, önceki günlere göre düşüş yaşanması dikkat çekti. Tunca Nehri'nde de debinin gerilemesiyle birlikte taşkın riskinde kısmi azalma görüldü.

RİSK SÜRÜYOR

Alarm seviyesinin kırmızıdan turuncuya düşürülmesi, tehlikenin azaldığını ancak tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Nehir kenarındaki mahalleler ve tarım arazilerinde tedbirler sürerken, ekiplerin sahadaki kontrollerine devam ettiği öğrenildi. Tunca ve Meriç nehri yaya ve araç trafiğine kapalı durumu devam ediyor.

Yetkililer, vatandaşların dere yataklarına yaklaşmaması ve resmi kurumlardan yapılacak uyarıları yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

  • Meriç Nehri
  • Tunca Nehri
  • yüksek debi

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.