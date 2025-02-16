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Alaşehir'de gaz sızıntısı tehlikesi: Artezyen kuyusu bomba gibi patladı!

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir üzüm bağında kullanılmayan artezyen kuyusu bomba gibi patladı. Olayın ardından kuyunun çevresinde yoğun gaz ve su çıkışı gözlendi. İhbar üzerine uzman ekiplerle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

IHA16 Şubat 2025 Pazar 16:16 - Güncelleme:
Alaşehir'de gaz sızıntısı tehlikesi: Artezyen kuyusu bomba gibi patladı!
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Alaşehir'e bağlı Toygar Mahallesi'nde Seyfettin Alkın'a ait kullanılmayan yaklaşık 70 metre derinliğindeki artezyen kuyusunda dün gece saat 23.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kuyudan gaz ile birlikte su fışkırmaya başladı. Kuyudan çıkan çamurlu su tüm üzüm bağına yayıldı. Mahalle sakinleri, önce bir patlama olduğunu ve ilk anda büyük korku yaşadıklarını belirterek, bağ içindeki artezyen kuyusundan gaz ve su fışkırdığını görür görmez jandarmaya haber verdiklerini ifade ettiler.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri kuyunun çevresinde güvenlik önlemi alarak, üzüm bağına uzman ekipleri davet etti. İlk belirlemelere göre, kuyudan çıkan suyun normal ısıda olduğu tespit edilirken, çıkan gazın türünün uzmanlarca yapılacak incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.

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