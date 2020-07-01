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Güncel

Albayrak çiftine çirkin saldırı: 11 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle 11 kişi gözaltına alındı.

AA01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:01 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:58
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu paylaşımları yapan şüphelileri tespit etti.

Belirlenen adreslere baskın düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Bilgi İşlem Büro Amirliği ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise hakaret içerikli paylaşım yapan 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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