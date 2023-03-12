Albayrak: Türkiye'de yeni darbeler olmaması için güçlü yönetim şart

12 Mart 1971 Muhtırası'nın yıl dönümünde Birlik Vakfı tarafından "Türkiye'de Darbeler" konulu panel düzenlendi.

Yazar Recep Öncel'in moderatörlüğündeki panele Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu konuşmacı olarak katıldı.

TBMM eski Başkanı ve Birlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı İsmail Kahraman, Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Emrah Karayel, Kayseri eski AK Parti Milletvekili Yaşar Karayel ile birlikte birçok akademisyen ve vakıf gönüllüsü de panele iştirak etti.

TARİHİN KARANLIK SAYFALARI

Panelde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin karanlık sayfaları olan askeri darbeler süreci etraflıca irdelendi.

Recep Öncel, "27 Mayıs 1960'ta darbe yapıldı. Menderes iktidardan indirildi. Arkasında hem siyasi sorunlar hem de çoğu kişinin göz ardı ettiği 1958 moratoryumu vardı. Yani ekonomik sebepler vardı. 12 Mart'ta Süleyman Demirel indirildi. Arkasından ekonomik ve siyasi sorunlar oluştu. 12 Eylül 1980'de ihtilal yapıldı, yine Demirel indirildi. 28 Şubat 1997'de postmodern darbe yapıldı. Erbakan iktidardan uzaklaştırıldı. İktidarın değişmesi sürecinde 290 milyar dolar zarar oldu. Yakın tarihte 15 Temmuz'da darbe kalkışması yapıldı. İhtilallerin arkasındaki en önemli şey ekonomidir. Batı çarpık sömürücü ekonomi düzeninin devam etmesini istemiştir" ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ YÖNETİMİMİZİ SÜRDÜRMELİYİZ

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Osmanlı'da II. Bayezid Han'dan itibaren başlayan ve darbelerin Abdülaziz Han'a kadar olanların "iç darbe" niteliğinde olduğunu ancak Tanzimat'tan sonra çok farklı bir nitelik kazandığını vurguladı. Albayrak, "Ancak Abdülaziz Han'dan itibaren ve cumhuriyet dönemindeki bütün darbe ve muhtıralar Batı iltisaklıdır. Bu darbelerin olgunlaştırma ve ortam hazırlama süreçleri vardır ve bunun için matbuat/medya kullanılmıştır" dedi.

Zayıf yönetimlerin olduğu dönemlerde müdahalenin daha kolay olduğunu vurgulayan Albayrak, "Bizim kavuştuğumuz başkanlık sistemi güçlü bir yönetim sistemi olduğu için darbelere karşı dirençlidir. Günümüz Türkiye'sindeki Batı müttefiklerinin rahatsızlığı bu yüzdendir. Yönetim sisteminin güçlü olmasının size ne zararı var. Sizin asıl probleminiz bu sistemi kullanacak güçlü lider yetiştirememektir. Yeni 28 Şubat'ların olmamasının, yeni vesayet sistemlerinin vuku bulmamasının garantisi güçlü, doğrudan doğruya milletin iradesini yansıtan yönetim sistemidir. Bu yönetim sistemimizi sürdürmemiz milletin menfaati gereğidir" dedi.

15 TEMMUZ HURUÇ HAREKATIYDI

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, 15 Temmuz kalkışması öncesinde atılan adımlarla FETÖ'nün köşeye sıkıştığını, 15 Temmuz'da huruç harekatına kalkıştıklarını belirterek "Ama millete yenildiler" diye konuştu. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman da darbelerin ülkeye getirmiş olduğu olumsuzluklar üzerine görüşlerini aktardı. Panel Kahraman'ın panelistlere plaket takdimi ile son buldu.