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  • Aldığı cezayı sosyal medya hesabından paylaşmıştı! Yargıtay'dan karar gecikmedi
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Aldığı cezayı sosyal medya hesabından paylaşmıştı! Yargıtay'dan karar gecikmedi

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, cezai işlem uygulayan kamu görevlilerinin adı, soyadı, sicil numarası ve imzalarını içeren ceza tutanaklarını sosyal medyada paylaşan kişi hakkındaki beraat kararını bozarak, eylemin 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçunu oluşturduğuna hükmetti.

AA15 Haziran 2025 Pazar 11:09 - Güncelleme:
Aldığı cezayı sosyal medya hesabından paylaşmıştı! Yargıtay'dan karar gecikmedi
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Dairenin kararına göre, Antalya'da bir kamu görevlisi, bir kişiye idari para cezası uygulayarak, ceza karar tutanağını tebliğ etti. Ceza alan kişi, görevli memurun adı, soyadı, sicil numarası ve imzasının bulunduğu tutanağın fotoğrafını çekip Facebook hesabında paylaştı.

Kişisel verilerin gizlenmeden paylaşıldığını gören kamu görevlisinin şikayeti üzerine, paylaşımı yapan kişi hakkında dava açıldı. Yerel mahkeme, sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle yerel mahkeme kararını kaldırarak sanığın beraatine hükmetti.

Beraat kararına yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturduğuna karar vererek, istinaf mahkemesinin beraat hükmünü bozdu.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Dairenin kararında, sanığın, şikayetçi kamu görevlisinin adı, sicil numarası ve imzasının yer aldığı idari para cezası karar tutanağının fotoğrafını çekip sosyal medya hesabında paylaştığı belirtildi.

Kişisel verilerin paylaşılmasının suç olduğu anımsatılan kararda, "Kişisel veri niteliğinde olan bilgileri gizlemeden olduğu gibi paylaşan sanık hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun sübut bulduğu ve ilk derece mahkemesinin suçun sübutuna yönelik kabulünde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı gözetilmeden, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülüp, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, hukuka aykırıdır." ifadeleri yer aldı.

  • Yargıtay 12. Ceza Dairesi
  • ceza tutanakları
  • sosyal medya paylaşımı

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