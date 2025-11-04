İSTANBUL 21°C / 14°C
  Aldıkları cezayla neye uğradıklarını şaşırdılar! 2 keçiyi vuranlara 1,9 milyon liralık fatura
Güncel

Aldıkları cezayla neye uğradıklarını şaşırdılar! 2 keçiyi vuranlara 1,9 milyon liralık fatura

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'da yasa dışı avlanarak, 2 yaban keçisini öldürdüğü belirlenen kişilere 1 milyon 901 bin 355 lira ceza kesti.

4 Kasım 2025 Salı 11:38
Aldıkları cezayla neye uğradıklarını şaşırdılar! 2 keçiyi vuranlara 1,9 milyon liralık fatura
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın NSosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olaya ilişkin bilgi verildi.

Avcıların yasa dışı avlandıkları vurgulanan açıklamada, "Konya-Seydişehir'de gelen ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, içinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurarak yaptığı aramada, parçalanmış halde 2 yaban keçisi ve 1 yivli tüfek ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yaban keçileri ile tüfeğe el konulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şahıslara Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 1 milyon 880 bin lira tazminat ve 21 bin 355 lira idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 901 bin 355 lira ceza uygulandı. Yaban hayatına zarar verenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

