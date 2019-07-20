‘ALES 2019 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES geç başvuru tarihi açıklandı mı? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?’ sorularına akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. ALES/2 sınavı başvurularının son ermesinin ardından ÖSYM tarafından ALES geç başvuru tarihi de açıklandı. 22 Eylül Pazar 2019 tarihinde yapılacak 2019 ALES/2 sınavı için geç başvuru tarihi de ÖSYM tarafından 31 Temmuz Çarşamba 2019 olarak açıklandı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ALES'e girmek gerekiyor. Peki, ALES geç başvuru işlemleri için adaylar ne kadar ücret ödeyecek? İşte detaylar…

ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

ALES geç başvuru işlemleri 31 Temmuz tarihinde alınacak. ALES geç başvuru işlemleri için adaylar 180 Türk Lirası ödeyecek.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa'da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) yapılacak.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ALES'e girmek gerekiyor.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.