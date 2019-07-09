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ALES başvuruları başladı!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavının başvuru işlemleri bugün başladı.

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ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavının başvuru işlemleri bugün başladıç
 
ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
 
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınıyor.
 
ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
 
9 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak olan ALES başvuru işlemleri, 17 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.
 
ALES/2 NE ZAMAN UYGULANACAK?
 
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 22 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşecek.
 

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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