ALES başvuruları başladı!
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavının başvuru işlemleri bugün başladı.
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavının başvuru işlemleri bugün başladıç
ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınıyor.
ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
9 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak olan ALES başvuru işlemleri, 17 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.
ALES/2 NE ZAMAN UYGULANACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 22 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşecek.
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