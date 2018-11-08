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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 18 Kasım'da yapılacak ALES giriş belgeleri erişime açıldı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 18 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
 
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 18 Kasım'daki 2018-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
 
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
 
Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları ve fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kabul edilmeyecekleri uyarısı yapıldı.

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