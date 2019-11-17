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ALES soruları nasıldı? ALES soruları cevapları ne zaman açıklanacak?

Akademik hayat planlayanlar için büyük önem taşıyan ALES bugün gerçekleştiriliyor. Düzenlendiği tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. ALES nasıldı? ALES soruları cevapları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından merak ediliyor. Türkiye’de ve yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı ALES/3, 81 ildeki 88 sınav merkezinde düzenleniyor. ALES’te adaylara ellişer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre tanınacak. ALES saat 12.45te sona erecek. ALES' e dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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ALES soruları nasıldı? ALES soruları cevapları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye’de ve yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı ALES/3, 81 ildeki 88 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Saat 10.15’te başlayan ALES’te adaylara ellişer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre tanınacak. ALES saat 12.45te sona erecek. ALES’te adaylara ellişer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre tanınacak. ALES 2019 hakkında tüm detaylar haberimizde...
 
ALES SORULARI NASILDI? 
ALES soruları ile ilgili yorumlar henüz gelmedi. ALES soruları hakkında yorumlar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir. 
 

 
ALES SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
ALES soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. 5 Mayıs tarihinde yapılan 2019-ALES/1 soruları ve cevapları 7 Mayıs tarihinde erişime açılmıştı. ALES soruları cevapları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
 

 
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
 
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır

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