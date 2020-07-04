İHA 04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:11 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:11

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı tarafından hazırlanan ve üniversitenin Youtube kanalından Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar moderatörlüğünde canlı olarak yayınlanan "Alev Alatlı ile Murakabe Günleri" Temmuz ayının ilk yayınında Türkiye’nin ilk yerli üretim S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı olan Selçuk Bayraktar’ı ağırladı.

Selçuk Bayraktar: Bu uçağımız herkesi büyülüyor Canlı yayının başında söz alan Alev Alatlı, şu şekilde konuştu:

"Türkiye’de öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Kıpırdayamayan gençlerimiz diye ifade ettiğimiz ve başımıza her zaman çok ciddi bir problem olan ruh hali bu. Selçuk Bayraktar’a baktığımda ise Türkiye’de bunun kırıldığını görüyorum ve ömrüm boyunca daha büyük bir mutluluk olamaz diye düşünüyorum. Bu sebeple Bayraktar’a çok teşekkür ediyorum."

"BAYRAKTAR’A DUAMDIR KİMSE AYAĞINA BASMASIN, ÖNÜ HEP AÇILSIN VE BU İŞ PARLASIN"

Kendi hayatında yaşadığı olaylarla ilgili anekdotlar paylaşan Alev Alatlı, şunları kaydetti: "70’li yılların başında biz de ODTÜ’den 4-5 kişi master ve doktora için ABD’ye gittik. Bizim o zaman derdimiz ülkemize dönmek ve ODTÜ’yü akademik kadro anlamında devralmaktı. Biz o zaman asıl meselenin yeterince iktisatçı olmaması zannediyorduk, yani Türkiye kalkınacak ama iktisat ve ekonomi bilmiyoruz diye düşünüyorduk. Bu sebeple yurt dışına gittik. Geri döndüğümüzde gördük ki, bireylerin iyi gelişmesiyle bu iş olmuyormuş. Önemli olan o ortamın sağlanmasıymış. Bunun getirdiği üzüntü ve çaresizlik hissi zaman içerisinde insanı törpülüyor. Selçuk Bayraktar’a duam odur ki; kimse ayağına basmasın, önü açılsın, hepimizden maddi ve manevi destek gelsin ve bu iş parlasın."