İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Temmuz 2020 Cumartesi / 13 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8612
  • EURO
    7,7521
  • ALTIN
    392.135
  • BIST100
    115748
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alev Alatlı'dan İHA-SİHA yorumu: Bayraktar'a duam odur ki; Kimse ayağına basmasın, önü açılsın bu iş parlasın
Güncel

Alev Alatlı'dan İHA-SİHA yorumu: Bayraktar'a duam odur ki; Kimse ayağına basmasın, önü açılsın bu iş parlasın

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı tarafından hazırlanan ve üniversitenin Youtube kanalında yayınlanan sosyal medya yayınına konuk oldu. Yayında Bayraktar İHA-SİHA'larla ilgili konuşan Alev Alatlı, 'Selçuk Bayraktar'a duam odur ki; kimse ayağına basmasın, önü açılsın, hepimizden maddi ve manevi destek gelsin ve bu iş parlasın.' dedi.

İHA04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:11 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:11
ABONE OL

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı tarafından hazırlanan ve üniversitenin Youtube kanalından Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar moderatörlüğünde canlı olarak yayınlanan "Alev Alatlı ile Murakabe Günleri" Temmuz ayının ilk yayınında Türkiye’nin ilk yerli üretim S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı olan Selçuk Bayraktar’ı ağırladı.

Selçuk Bayraktar: Bu uçağımız herkesi büyülüyor

Canlı yayının başında söz alan Alev Alatlı, şu şekilde konuştu:

"Türkiye’de öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Kıpırdayamayan gençlerimiz diye ifade ettiğimiz ve başımıza her zaman çok ciddi bir problem olan ruh hali bu. Selçuk Bayraktar’a baktığımda ise Türkiye’de bunun kırıldığını görüyorum ve ömrüm boyunca daha büyük bir mutluluk olamaz diye düşünüyorum. Bu sebeple Bayraktar’a çok teşekkür ediyorum."

"BAYRAKTAR’A DUAMDIR KİMSE AYAĞINA BASMASIN, ÖNÜ HEP AÇILSIN VE BU İŞ PARLASIN"

Kendi hayatında yaşadığı olaylarla ilgili anekdotlar paylaşan Alev Alatlı, şunları kaydetti: "70’li yılların başında biz de ODTÜ’den 4-5 kişi master ve doktora için ABD’ye gittik. Bizim o zaman derdimiz ülkemize dönmek ve ODTÜ’yü akademik kadro anlamında devralmaktı. Biz o zaman asıl meselenin yeterince iktisatçı olmaması zannediyorduk, yani Türkiye kalkınacak ama iktisat ve ekonomi bilmiyoruz diye düşünüyorduk. Bu sebeple yurt dışına gittik. Geri döndüğümüzde gördük ki, bireylerin iyi gelişmesiyle bu iş olmuyormuş. Önemli olan o ortamın sağlanmasıymış. Bunun getirdiği üzüntü ve çaresizlik hissi zaman içerisinde insanı törpülüyor. Selçuk Bayraktar’a duam odur ki; kimse ayağına basmasın, önü açılsın, hepimizden maddi ve manevi destek gelsin ve bu iş parlasın."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.