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Alev alev yanan evde can pazarı yaşandı!

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki 4 katlı binanın birinci katındaki daire alev alev yandı. Binada mahsur kalan, çocukların da aralarında olduğu 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA15 Aralık 2021 Çarşamba 21:51 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 21:51
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Yangın, saat 19.30'da Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1062 Sokakta 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında çocukların da aralarında olduğu kişiler mahsur kaldı. Korku ve paniğe neden olan yangının bildirilmesiyle sevk edilen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 5 kişiyi merdiven uzatarak kurtardı.

Kurtarılan kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Polis güvelik önlemi alırken yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor. Yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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