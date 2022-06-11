'Alev savaşçıları' 'Türkiye'nin ciğerlerine' zarar gelmesin diye teyakkuzda

Alan olarak orman varlığının en fazla olduğu iller arasında yer alan Antalya'da, yangın sezonuna karşı tüm hazırlıklar tamamlandı. Bölgeye havadan ve karadan müdahaleler için ilave helikopter, uçak, arazöz, iş makinesi, personel temin edilirken, ormanlık alanlar İHA'larla ve kulelerden 24 saat boyunca kontrol ediliyor.

- "10 HELİKOPTER VE 4 UÇAK BÖLGEDE HAZIR OLACAK"

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, tüm kurumların işbirliği ile büyük bir tatbikat gerçekleştirerek, hangi kurumun neler yapması gerektiği, eksiklikleri, koordinasyonu konuları belirlediklerini söyledi.

Olası yangınlara karşı personel alımlarını, eğitimlerini, araç gereç teminini tamamladıklarını aktaran Dikici, "Geçen yıla göre hava araçları neredeyse ikiye katlandı. Temmuz'da 10 helikopterimiz olacak, 2 uçağımız geldi, 2 uçağımız daha gelecek." dedi.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı tüm mühendisleri Antalya'da eğitime tabi tuttuklarını, mühendislerin dışında bölgedeki personelin de uygulamalı eğitimleri bitirdiklerini dile getiren Dikici, vatandaşlara yönelik de bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını, mümkün olduğu kadar insanlara ulaşarak, yangına nelerin sebep olabileceğine ilişkin uyarılarda bulunduklarını kaydetti.

Yaklaşık 3 bin gönüllüyü de orman yangınlarına karşı eğitime tabi tuttuklarını, olası yangınlarda bu kişilerin de görev alabileceğini aktaran Dikici, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı işbirliğinde 3 mahkum timi kurduklarını, belirlenen mahkumların eğitimlere katıldığını ve yangınlarda destek olacaklarını vurguladı.

- ORMANLAR İHA'LARLA VE KULELERDEN GÖZETİLİYOR

Bölge müdürü Dikici, Antalya'da 1 milyon 172 bin hektar orman alanının bulunduğunu ve 104 noktada ilk müdahale, arazöz, su tankerleri gibi araçları bulundurduklarını belirtti.

Yangının fark edildiği andan itibaren en yakın noktadaki araçların bölgeye sevk edildiğini dile getiren Dikici, gerek personel gerekse araç konusunda herhangi bir eksiklik bulunmadığını ifade etti.

Yangın çıktığında bunu en kısa sürede öğrenebilmek için de ilave ekipmanlar aldıklarını anlatan Dikici, "49 kule var, 22 tanesinde kamera sistemi bulunuyor, 24 saat kamera dönerek gözetliyor, hem dumana hem de ateşe duyarlı kameralar. 8 İHA var, ormanlarımızı her yerden gözetliyoruz. Vatandaşlarımız da 177 ve 112'den arayıp, ihbarda bulunabilirler." diye konuştu.

- YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI

Dikici, yangın mevsimine iyi bir şekilde hazırlandıklarını ancak yangının çıkmaması için de vatandaşın daha bilinçli olması gerektiğini belirtti.

Antalya'da yılda 240-300 arası yangın çıktığını söyleyen Dikici, "Yangın sebeplerine yönelik de araştırmalar yapıyoruz. Mesela 150 yangında 20'si yıldırım kaynaklı ise 130'u ihmalden, insanların dikkatsizliğinden. Yangınlarımızın yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bu yangınlarda sadece ormanlar yanmıyor, insanlar, köyler yanıyor. Geçen yıl Manavgat'ta gördük. İhmalden kaynaklanan yangınlar için birlikte önlem alalım." diye konuştu.

Piknik ve mesire alanlarının dışında ormanlarda ateş yakılmaması yönünde uyarıda bulunan Dikici, insanların daha rahat bir ortamda piknik yapabilmeleri için tuvaleti, mangal alanları bulunan 149 piknik ve mesire yeri oluşturduklarını kaydetti. Buna rağmen ormanlık alanlarda piknik yapıldığını ifade eden Dikici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ormanın göbeğinde mangal yakılıyor, düzgün söndürülmediğinde de mangalın arkasından gece biz yangına gidiyoruz. Yazın ormanda ne olursa olsun ateşli piknik yapmayalım. Özellikle bu aydan itibaren, ekim sonuna kadar. Bir de anız işini engelleyemedik. Lütfen artık anız yakmayalım. Kontrolsüz bir ateş olduğunda nereye gideceği belli değil. Vatandaş, 'ben hortumu çektim' diyor. Biz helikopterle, uçakla, arazözlerle başında beklediğimiz halde yangını söndüremiyoruz, senin çektiğini hortum mu söndürecek. Lütfen daha dikkatli olalım."

Vedat Dikici, ormanlarda, yol kenarlarında da çöp bırakılmamasını, çevreye karşı daha duyarlı olunmasını istedi.

- ADANA VE OSMANİYE'DE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Geçen yıl 191 yangında 8 bin 100 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü Adana ve Osmaniye'de, bu sezon için hazırlıklar tamamlandı.

"Ateş savaşçıları" olarak bilinen yangın söndürme ekipleri, sık sık tatbikatlar yaparak "Türkiye'nin ciğerlerine" zarar gelmemesi için hazır bekliyor.

Zorlu coğrafyada muhtemel yangınlara müdahale etmek için eğitimlerden geçen ekiplere, 3 uçak, 7 helikopter ve 1 İnsansız Hava Aracı (İHA) da destek sağlıyor.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, sorumluluk sahaları Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Son tatbikatı Adana'da gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, sorumluluk sahalarının yüzde 86'sının orman yangınlarına birinci derece hassas bölge olduğunu belirtti.

Yılmaz, Orman Genel Müdürlüğünün envanterinde bu yıl 55 helikopter ve 20 uçak bulunduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Adana Orman Bölge Müdürlüğümüzde de 3 uçak, 7 helikopter, 1 İHA bulunacak. Müdürlüğümüzdeki hava araçlarının bir seferde yaklaşık 32 ton su atma kapasitesi olacak, bu çok önemli bir miktar. Bölgemizde kullanacağımız İHA, yaklaşık 200 kilometre yarı çapındaki bir alanı tarayarak, orman yangınlarına erken müdahale kapsamında çok önemli görev ifa etmekte. Ayrıca çıkan bir yangının üstünde konuşlandırarak oradan görüntüleri anlık olarak paylaşıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında havadan ve karadan müdahalelerimiz etkin bir şekilde devam edecek."

- "YANGIN SEZONUNU HAZIR BİR ŞEKİLDE BEKLİYORUZ"

Mahmut Yılmaz, orman yangınlarına karadan müdahale için 60 arazöz, 20 su tankı ve 1200 personelin hazırlıklarını tamamladığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekiplerimiz bütün hazırlıklarını tamamladı. Arazözlerimizin ve hava araçlarımızın tamamı hazır durumda. Kulelerimizin bakımlarını yaptık. Şu anda hazır bir şekilde bekliyoruz. İnşallah büyük bir yangınımız olmaz, olduğu zaman hep beraber müdahale edeceğiz. Araç ve ekipman noktasında eksiklerimizi giderdik. Yangın sezonunu hazır bir şekilde bekliyoruz."

Yılmaz, geçen yıl hem dünyada hem de Türkiye'de ciddi orman yangınları çıktığını anımsatarak, sözlerini, "Adana ve Osmaniye'de geçen yıl 191 orman yangınımız oldu. Bu yangınlarda 8 bin 100 hektarlık ormanlık alanımız zarar gördü. Zarar gören bu alanların tamamını ağaçlandırdık. Bu alanlarda 12 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Herhangi bir sıkıntımız yok." diye tamamladı.