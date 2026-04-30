30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
  Alev topuna dönen tırdan canını zor kurtardı! Tamirci hakkında şikayetçi oldu
Güncel

Alev topuna dönen tırdan canını zor kurtardı! Tamirci hakkında şikayetçi oldu

Samsun-Ankara kara yolunda seyir halindeki mobilya yüklü tırın çekicisi çıkan yangında küle döndü. Sürücü, alevlerin yükseldiğini fark edince kendini son anda araçtan atarak kurtulurken, kısa süre önce bakım yaptırdığı tamirci hakkında şikayetçi oldu.

IHA30 Nisan 2026 Perşembe 16:27
Alev topuna dönen tırdan canını zor kurtardı! Tamirci hakkında şikayetçi oldu
Olay, 29 Nisan gecesi saat 01.10'da Samsun-Ankara yolu Tekeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu İbrahim Semed (61) idaresindeki 77 DR 315 plakalı çekici ve ona bağlı 99 ZX 475 plakalı mobilya yüklü yarı römork, Samsun'dan Kavak istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle ön kısmından yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak kendini dışarı attı. Olayda yaralanan olmazken, alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

TIR TAMAMEN YANDI GERİYE DEMİR YIĞINI KALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü ancak tır tamamen yanarak geriye demir yığını kaldı.

"CANIMI ZOR KURTARDIM"

Sürücü İbrahim Semed, aracında kısa süre önce bakım yaptırdığını belirterek, yangının elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Aracın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Semed, yaklaşık 2 milyon lira zararının olduğunu söyledi. Tır sürücüsü İbrahim Semed, yangından 4 saat önce Trabzon Köprübaşı'nda aracını tamir ettirdiğini belirterek, "Aracımda yangın çıkınca canımı zor kurtardım. Kendimi araçtan son anda dışarı attım. Pasaportum, telefonum her şeyim de araçla yandı. Tamirciden şikayetçiyim" dedi.

TAMİRCİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Bugün Samsun Adliyesine giden İbrahim Semed, olayla ilgili sorumlular hakkında "mala zarar verme" ve "öldürmeye teşebbüs" iddialarıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi talebiyle suç duyurusunda bulundu.

  • yangın çıktı
  • tır çekicisi
  • yolda seyir halinde

