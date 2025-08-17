İSTANBUL 29°C / 22°C
17 Ağustos 2025 Pazar
Güncel

''Alevi başkanlığı'' rantçıları rahatsız etti! İşte CHP'nin hedef almasındaki asıl neden

Alevi toplumu, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı hedef alan CHP'li milletvekilleri Murat Emir ve Umut Akdoğan'a tepki gösterdi. Başkanlıktaki görevini geçen ay devreden Özdemir, cemevlerinin birkaç siyasi partinin arka bahçesi haline geldiğini yeni yapılanma ile Alevi toplumunu istismar etmenin önü kapandığını kaydetti.

Sabah17 Ağustos 2025 Pazar 12:52 - Güncelleme:
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında, CHP'li milletvekilleri Murat Emir ve Umut Akdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında faaliyet yürüten Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı tepki çeken iddialarla hedef aldı. İki vekil de başkanlığın yanlış uygulamaları sebebiyle Alevi toplumunda karşılık bulmadığını hatta bir inkâr ve asimilasyon merkezi olarak nitelendirildiğini dahi öne sürdü.

"RANTÇILAR RAHATSIZ OLDU"

Sabah'ın haberine göre; Söz konusu ifadelere Alevi toplumundan sert eleştiriler yükselirken, bir tepki de Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı görevini geçen ay devreden Ali Rıza Özdemir'den geldi. Yazılı bir açıklama yapan Özdemir, on yıllardır Alevilik hakkında çalıştığını, onlarca kitap ve yüzlerce makale yazdığını hatırlattı. Özdemir, "Devlet, başkanlığı kurarak yıllardır terk edilmiş bir alanla ilgili çalışmaya başladı. Yıllardır bu alanda siyasi ve maddi rant devşiren kişi ve gruplar bu durumdan rahatsız oldu. Meselenin özeti bu" dedi.

"ARKA BAHÇELERİYDİ"

Başkanlığın kurulması ile devletle toplum arasındaki aracıların alan kaybettiğini belirten Özdemir, "Yıllardır Alevi-Bektaşi STK'ları ve cemevleri birkaç siyasi partinin arka bahçesi haline gelmişti. Başkanlığın destek faaliyetleri ile siyasi partiler, cemevlerinden çekilmeye başladı. Cemevleri üzerinden Alevi toplumunu istismar etmenin önü kapandı. Başkanlığa saldırılmasının temel sebebi de bu" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI'NA ÖZEL TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı kurarak çok doğru bir adım attığını kaydeden Özdemir, "40'tan fazla ilimizde yaptığımız 'Canlarla Buluşma' toplantılarında sayısız kişinin başkanlığı kurduğu için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettiğine şahit olduk. Tespiti yapılan 2102 cemevinin 1357 tanesinden bakım-onarım ve tefrişatla ilgili toplam 2307 dilekçe gelmiş başkanlığa. Yani cemevlerinin yüzde 65'inden talep gelmiş. Başkanlık en azından benim dönemimde, milyonlarca vatandaşa hizmet götürdü. Bu kadar insan neyi inkâr etti! Kaç kişi asimile oldu! 'İnkâr ve asimile edilen' nedir tam olarak? Tamamı boş laf" yorumunu yaptı.

