Alevi vatandaşlardan CHP'li yönetime ''siyah çelenkli'' tepki

Kayseri'de faaliyet gösteren alevi örgütler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in alevi vatandaşlar hakkında söylediği iddia edilen söylemlerine karşı kendilerini tatmin edici bir açıklama yapılmadığını belirterek, parti il binası önüne yürüyüp siyah çelenk bıraktı.

Alanda konuşan Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Derneği ve Vakfı Başkanı Abbas Tan, şu ifadeleri kullandı

Bugün burada olmamızın nedeni şudur: 3 gün önce sosyal medyada, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'e ait olduğu iddia edilen bir açıklamayla karşılaştık. Bir sohbet sırasında, 'Alevileri tanıdıkça MHP'lileri kendime baş tacı yaptım' dediği öne sürülmekteydi. Biz Alevi kurumları olarak, doğruluğunu araştırmadan hiçbir duyuma tepki göstermeyiz. Bu olayda da aynı sorumlulukla hareket ettik. Birçok partili ve parti yöneticisiyle, il yöneticileriyle görüşmeler yaptık.

Sonuç olarak sayın il başkanı bizleri arayarak, bu sözlerin kendisine ait olmadığını ifade etti. Bunun üzerine kendisinden, 'Eğer bu iddia doğru değilse, lütfen kamuoyuna açık bir açıklama yapınız' talebinde bulunduk. Ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. İkinci gün de bir açıklama gelmeyince; dernek temsilcisi ve yöneticileri ile yaptığımız toplantı sonucunda, kamuoyuna bir açıklama yapma kararı aldık. Amacımız; Cumhuriyet Halk Partisi'ni veya partilileri suçlamak, birilerine rant sağlamak, herhangi bir kişinin ya da grubun siyasi geleceğiyle oynamak değildir. Amacımız; varsa bir yanlışı düzeltmek, haddini aşan bir söylem söz konusuysa, Alevi kamuoyundan ve sağduyulu partililerden özür dilenmesini sağlamaktır.