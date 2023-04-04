Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu, üzerinde namaz kılınan seccadeye ayakkabılarıyla basan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Haçlı subayı'na benzetti.

"SANKİ KARŞIMIZDA HAÇLILARIN BİR SUBAYINI GÖRÜYORUZ"

Birkaç gün önce yayınladığı videoda, "Kılıçdaroğlu Alevi olmuş olsaydı HDP ile masaya oturmazdı. Bir Alevi, HDP ile masaya oturamaz. Böyle bir şey yok, kabul etmiyorum. Bu, Alevi toplumuna yapılmış en büyük ihanettir" diyen Emrah Uslu, bugün ise sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Seccade olayından birkaç gün önce Kemal Kılıçdaroğlu Alevi değil demiştim. Tekrar ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu bir Alevi değildir! Olamaz da, biz Aleviler seccadeye bırakın ayakkabıyla basmayı, baş köşede saklarız. Sanki karşımızda Haçlıların bir subayını görüyoruz!"