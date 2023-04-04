İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2023 Salı / 14 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alevilerden Kılıçdaroğlu'na çok sert ''seccade'' tepkisi: Haçlı subayı gibi
Güncel

Alevilerden Kılıçdaroğlu'na çok sert ''seccade'' tepkisi: Haçlı subayı gibi

Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu, seccadeye ayakkabısıyla basarak fotoğraf çektiren 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Uslu, 'Sanki karşımızda haçlıların bir subayını görüyoruz.' dedi.

4 Nisan 2023 Salı 10:00 - Güncelleme:
Alevilerden Kılıçdaroğlu'na çok sert ''seccade'' tepkisi: Haçlı subayı gibi
ABONE OL

Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu, üzerinde namaz kılınan seccadeye ayakkabılarıyla basan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Haçlı subayı'na benzetti.

"SANKİ KARŞIMIZDA HAÇLILARIN BİR SUBAYINI GÖRÜYORUZ"

Birkaç gün önce yayınladığı videoda, "Kılıçdaroğlu Alevi olmuş olsaydı HDP ile masaya oturmazdı. Bir Alevi, HDP ile masaya oturamaz. Böyle bir şey yok, kabul etmiyorum. Bu, Alevi toplumuna yapılmış en büyük ihanettir" diyen Emrah Uslu, bugün ise sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Seccade olayından birkaç gün önce Kemal Kılıçdaroğlu Alevi değil demiştim. Tekrar ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu bir Alevi değildir! Olamaz da, biz Aleviler seccadeye bırakın ayakkabıyla basmayı, baş köşede saklarız. Sanki karşımızda Haçlıların bir subayını görüyoruz!"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.