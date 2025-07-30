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Alevler gitti, küller kaldı... 5 günlük yangın sonrası acı tablo

Bursa'da 5 gün sonra kontrol altına alınan yangından geriye yürek burkan görüntüler kaldı.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 16:27 - Güncelleme:
Alevler gitti, küller kaldı... 5 günlük yangın sonrası acı tablo
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Bursa'nın Harmancık ilçesi Orhaneli ilçesi kırsalında 26 Temmuz'da başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çok sayıda itfaiye ve gönüllü, alevleri söndürmek için seferber oldu.

5 uçak, 30 helikopter ve 855 kara aracıyla günlerdir süren zorlu müdahalenin ardından yangın bugün kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken ormanlık alanın büyük kısmı zarar gördü.

Dronla kaydedilen görüntüler, doğanın uğradığı tahribatı gözler önüne sererken, küle dönen ağaçlar ve kararmış topraklar yürek burktu.

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