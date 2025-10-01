Alevler karşı kıyıdan görüldü! Beşiktaş'ta korkutan yangın

Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'taki 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bazı binalara da sıçradı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası kıyısından da görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sokaktaki binalarda oturan vatandaşlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yanan bina bir süre sonra tamamen çökerken, binadan kopan parçalar nedeniyle sokaktaki bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı beş binada da hasar meydana geldi.

Yangın sonucu bölgede oluşan hasar drone ile havadan görüntülendi.

Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, olay yerinde incelemede bulundu.

Yangın itfaiye ekiplerince müdahalesiyle söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.