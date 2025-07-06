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Güncel

Alevlere karşı milli seferberlik! 10 günde 761 yangın kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son 10 günde çıkan 761 yangının tamamının kontrol altına alındığını bildirdi.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 13:12 - Güncelleme:
Alevlere karşı milli seferberlik! 10 günde 761 yangın kontrol altına alındı
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İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yıl şu ana kadar 1351'i ormanlık alanda, 1830'u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3 bin 181 yangın çıktığı belirtildi.

TÜRKİYE GENELİNDEKİ 761 YANGININ TAMAMI KONTROL ALTINA ALINDI

Bu yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 6 bin kara aracı, 25 bin personelle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava araçlarımız yaz başından bu yana 19 bin 135 sorti yapmış ve 62 bin 881 ton su atmıştır. Yaklaşık 3 bin yangının 761'i yangınların yoğunlaştığı 26 Haziran'dan bu yana çıkmıştır. Yani yılbaşından itibaren çıkan yangınların yüzde 25'i sadece son 10 günde meydana gelmiştir.

YANGINLARIN YÜZDE 25'İ SADECE SON 10 GÜNDE MEYDANA GELDİ

Son 10 günde İzmir'de, Sakarya'da, Hatay'da, Bilecik'te, Manisa'da, İstanbul'da, Bursa'da çok ciddi boyutlara ulaşan toplamda 20 büyük yangınla mücadele edilmiştir. Bu 20 yangının her biri 2021'deki Manavgat yangını potansiyeli taşıyan yangınlardır. Son 10 gündeki 761 yangının 761'i de kontrol altına alınmıştır."

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