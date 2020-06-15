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Alevlerin arasından çıktılar... Kurtarmak için seferber oldular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarlada çıkan yangında alevlerin arasından kalan kaplumbağaları kurtarmak için seferber olan itfaiye erleri bir kaplumbağayı kurtardı.

IHA15 Haziran 2020 Pazartesi 09:57 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 09:57
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Yalıkavak mahallesi tarlada kuru otları temizlemek için yakılan ateş bir anda büyüyerek yan tarafından bulunan zeytin ağaçlarına sıçradı. Rüzgarından etkisiyle kontrolden çıkan alevlere İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğinden gelen itfaiye erleri alevlere müdahale ederken 2 kaplumbağayı fark etti. Bir yandan yangını söndürmeye çalışan ekipler diğer bir yandan da kaplumbağaları kurtarmaya çalıştı.

Kaplumbağaları alevlerin arasından kurtaran itfaiye erleri su dökerek kaplumbağaların kabuklarını soğutmaya çalıştı. Kaplumbağalardan biri kafasını kabuğundan dışarı çıkarınca hemen su veren itfaiye erleri 2 kaplumbağadan 1’ini kurtardı.

Yaklaşık 1 saat süren yangın sonrası 5 dönüm zeytinlik alan küle döndü.

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