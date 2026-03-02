İSTANBUL 13°C / 4°C
  Alevlerin ortasında çığlık! Antalya'da iki araç yandı
Güncel

Alevlerin ortasında çığlık! Antalya'da iki araç yandı

Antalya'da park halindeki servis aracı ile otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alev topuna döndü. Kısa sürede büyüyen yangın iki aracı da kullanılmaz hale getirirken, araç sahibi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

2 Mart 2026 Pazartesi 14:18
Alevlerin ortasında çığlık! Antalya'da iki araç yandı
Olay, Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 C 3596 plakalı minibüs ile 07 YGZ 18 plakalı otomobil yan yana park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, her iki aracı da sardı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan yükselen alevler ve yoğun duman, çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Araç sahibi Serkan Y., araçlarının yanması üzerine olay yerinde itfaiye ekipleri ile basın mensuplarına tepki gösterdi.

