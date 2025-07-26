Bursa, Uşak, Karabük ve Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

BURSA

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Vatandaşlar, genişleyerek kendilerine yönelen alevlerden kaçtı.

Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ağlaşan Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren tahliyesine başlandı.

BURSA ÇEVRE YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrım-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım D-200 Devlet Yolu'nun Erdoğanköy-Kestel kesiminden sağlanmaktadır." bilgisi verildi.

Bu arada, yangın bölgesi yakınında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinden ayrıldı.

Gürsu ilçesinin İpekyolu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Uğur Yılmaz, AA muhabirine, akşam saatlerinde tepede ufak bir yangın gördüklerini söyledi.

Çok geçmeden rüzgarın etkisiyle yangının şiddetlenerek karşı tarafa geçtiğini belirten Yılmaz, "Şu anda yangın çok büyük. Herkes panik halinde. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

Bölgede yaklaşık 7-8 bin kişinin yaşadığını dile getiren Yılmaz, "Yangın bir anda karşı tarafa geçti. Etrafımızı sarınca mecbur kaçmak zorunda kaldık oradan. Sadece ekipler kaldı. İnsanlar kaçıştı. Şu an tek tabirle cehennemi yaşadık desek yeri var yani." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

BAKAN YUMAKLI SON DURUMU PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yumaklı, gün içerisinde toplam 76 yangınla mücadele edildiğini ve bunların 28'inin ormanlık alanda olduğunu, 48'inin ise kırsallık alanda olduğunu açıkladı.

"ANTALYA GAZİPAŞA VE MERSİN SİLİFKE'DEKİ YANGINLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI"

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Saat 12.10'da Ankara Eymir Gölü etrafındaki ODTÜ ormanında yangın çıktı. Hızlı bir şekilde müdahale oldu. Gerekli soğutma işlemleri büyük oranda bitti. 17.00 itibariyle kontrol altına alınmış oldu. Ankara'daki bu yangından sadece 5 dakika sonra Uşak Sivaslı'da daha önce kontrol altına aldığımız ve soğutma çalışmaları yapılan alanın yaklaşık 2 kilometre ötesinde yeni bir yangın başladı. O bölgede diğer yangınla ilgili soğutuma çalışmaları yapan arkadaşımız olduğu için birkaç dakika içerisinde müdahil oldular. 5 helikopter ve kara araçlarımızla birlikte müdahale ettik. Büyük oranda enerjisi düşmekle beraber risk devam ettiği için bütün gece boyunca bir çalışma gerçekleşmiş olacak. Saat 14.36'da yeni bir yangın haberi de Antalya, Serik'ten geldi. Orman dışı bir alanda başlayan yangın ormana sirayet etti. Arkadaşlarımız çok mücadele ettiler. Saat 20.00 itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Saat 15.30'da Kahramanmaraş'ta bir yangın ihbarı geldi. Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile mücadele başlamış oldu. Halen müdahaleye devam ediyorlar. Bursa'da 2 yangın başladı. Harmancık'ta saat 16.06'da ve Kestel'de saat 17.40'ta başlayan yangınlara müdahale başladı. Antalya Gazipaşa ve Mersin Silifke'deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Karabük Safranbolu'daki yangınla ilgili coğrafi koşulların, uçurumların olduğu bölgeler olduğunu söylemiştim. Maalesef burada mesafeyi çok yavaş kat ediyoruz. Bir müddet daha çalışmaya devam edeceğiz. Bu saydıklarım, büyüme potansiyeli olan yangınlar."

"28'İ ORMANLIK ALANDA, 48'İ KIRSALLIK ALANDA OLMAK ÜZERE TOPLAM 76 YANGINLA MÜCADELE ETTİK"

Gün içerisinde başlayıp hızlı müdahale ile söndürülen birçok yangının olduğuna değinen Yumaklı, "28'i ormanlık alanda, 48'i kırsallık alanda olmak üzere toplam 76 yangınla mücadele ettik. Ankara Eymir tamamen kontrol altında alındı, Antalya Gazipaşa, Mersin Silifke, Antalya Serik'te büyük ölçüde kontrol altına alınmış oldu. 3 ilimizdeki 4 yangında herhangi bir sorun kalmadı. Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı'daki 2'nci yangın, Kahramanmaraş Onikişubat, Bursa Harmancık ve Bursa Kestel yangınları şu anda devam ediyor. Tarihin en üst seviyesinde seyrediyor hava koşulları. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz de sürekli uyarı yapıyor. Sadece son 2 günde, Türkiye genelinde çok ciddi bir sıcaklık artışı oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, tarihinde ilk kez 50 dereceyi ülkemizde aştığımızı ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yangınlara karşı uçaklarımızla, helikopterlerimizle, İHA'larımızla, karada 7 gün 24 saat görev yapan orman kahramanlarımızla, kara araçlarımızla, AFAD, valilik, yerel yönetimler, devletin bütün kurumları, STK'larımızla devlet olarak ne gerekiyorsa sahada varız. Biz hazırız aslında ama hiçbir bedel ödenmeyecek yangın söndürmenin yolu bu yangının çıkmamasını sağlamak. Bir kıvılcımın, bir ekosistemi yok edebileceğinden hareketle bütün vatandaşlarımızdan olağanüstü bir hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.

KARABÜK

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 4. gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor. Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

Öte yandan, merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.

Karabük Valiliği, Karabük-Ankara kara yolunun trafik güvenliği açısından ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, trafik akışının Karabük-Yenice kara yolu üzerinden sağlanacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çarşamba günü Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirmişti.

ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yangının son durumuna ilişkin, "Eymir yangını kontrol altına alınmıştır." bilgisi verildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda da Ankara Eymir Gölü civarında başlayan yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındıklıkta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Aşağıdoğancılar köyü Tekke Mahallesi'nde fındıklık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alaplı ve Karadeniz Ereğli itfaiye müdürlüğü personeli ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin Sabırlı köyündeki ormanlık alana yayılmaması için mücadele etti. Vatandaşlar da ekiplere destek oldu.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangında mezarlık alanında bulunan ağaçlar ile bir baraka ve yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Üvecik köyü kırsalındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 5 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 125 orman personeli sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, çalışmaları Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ederek, sahadaki durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

SAKARYA-HENDEK

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Beylice ile Hacımbey mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Sakarya ve Düzce'den Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılım gösterdiği bölgeye, yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Sakarya Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ile diğer ilgililer, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

DÜZCE VALİSİ ASLAN'IN AÇIKLAMASI

Vali Aslan, gazetecilere, Hendek ilçesi Hacımbey Mahallesi'nde çıkan yangının, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünün kırsal alanını da etkisi altına aldığını söyledi.

Aslan, yangının Hendek-Gümüşova bölgesinde yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğunu kaydetti.

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda olası yangınlara yönelik müdahaleye hazırlık noktasında ön çalışmalarını yaptıklarını dile getiren Aslan, yangın haberini alır almaz tüm imkanlarıyla hızlı müdahalede bulunduklarını ifade etti.

Aslan, yangının çevrelendiğini, bölgede soğutma çalışması yapıldığını belirterek, görev yapan ekipler ile destek veren vatandaşlara ve gönüllülere teşekkür etti.

UŞAK

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 31 arazöz, çok sayıda iş makinesi ve 412 personel söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken Ketenlik köyü tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş yangın bölgesinde ekiplerden bilgi aldı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle Ketenlik köyüne bağlı Horzumlar ve Tekeli mahalleleri ile Erice köyü de tahliye edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin bölgedeki tahliye işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

DÜZCE-SAKARYA

Düzce-Sakarya sınırında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Düzce-Sakarya sınırı Yeşilyayla mevkiinde saat 14.45 sıralarında ormanlık alanda çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Düzce ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yaklaşık 6 saat boyunca 50 hektarlık alan içerisinde yapılan çalışmalar sonrasında bölgede yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin alan içerisinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Pazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler Karapınar Mahallesi'ne ulaşırken, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütüldü.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 6 itfaiye, 14 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi.

Alevlerin yaklaşık 100 hektar alanı etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen 6 Orman Bölge Müdürlüğü personelinden 5'i hastaneye sevk edildi.