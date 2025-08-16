İSTANBUL 29°C / 22°C
16 Ağustos 2025 Cumartesi
Güncel

Alevlerle mücadelede sevindiren haber

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de Anamur-Silifke, Diyarbakır'da Lice, Adıyaman'da Besni, Afyonkarahisar'da Bolvadin, Karaman'da Ermenek, Çanakkale'de Bayramiç ve İzmir'de Urla yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

AA16 Ağustos 2025 Cumartesi 12:37
Alevlerle mücadelede sevindiren haber
Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki yangınlara karadan ve havadan müdahale edildiğini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Mersin Anamur-Silifke, Diyarbakır Lice, Adıyaman Besni, Afyonkarahisar Bolvadin, Karaman Ermenek, Çanakkale Bayramiç ve İzmir Urla yangınları tamamen kontrol altına alınmıştır. Kocaeli Karamürsel yangını ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışıyoruz."

