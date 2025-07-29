Bursa'nın Harmancık ilçesinde 4.gününe giren orman yangını sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Çakmak mahallesi yakınlarındaki alevler yerini yoğun dumana bıraktı. Bölgedeki son durum havadan drone ile görüntülendi.

Gün içinde yeniden fırtına çıkması ve alevlerin harlaması ihtimaline karşı orman, itfaiye, gönüllüler ve bölge sakinleri soğutma çalışmalarına katılıyor.

Gece karadan devam eden çalışmalara, günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler katılmıştı.

Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek verdi.

Öte yandan yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolunda ulaşım gece yeniden sağlanmaya başlandı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

KARABÜK'TEKİ ORMAN YANGINI NEDENİYLE 4 MAHALLE VE 1 KÖY TEDBİREN BOŞALTILDI

Karabük'te ikinci gününde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını nedeniyle 4 mahalle ve 1 köy tedbiren boşaltıldı.

Merkeze bağlı Kahyalar köyündeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bu arada, güvenlik gerekçesiyle Kahyalar köyü Kabaoğlu ve Çakırlar mahalleleri ile Kaleköy merkez ve Sarıkonak mahalleleri tedbiren tahliye edildi.

Bakanlık sahada! Yangın bölgelerine 10 milyon acil destek

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada da Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden yangınlarla eş zamanlı olarak, merkez ilçeye bağlı Kahyalar köyünde çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarını, Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt'un incelediği belirtildi.

Yangına ilk andan itibaren 4 helikopter, 174 araç ve 481 personelle hızlı ve etkili şekilde müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Güvenlik gerekçesiyle Kahyalar köyü Kabaoğlu ve Çakırlar mahalleleri ile Kaleköy merkez ve Sarıkonak mahalleleri tedbiren tahliye edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına devletin tüm kurumlarının sahada görev başında olduğunu, vatandaşların can ve mal güvenliği için tüm önlemlerin titizlikle alındığını bildirdi.

Kızılay'dan orman kahramanlarına destek seferberliği