İlçeye bağlı Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 12 helikopter ile havadan, 94 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 560 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin ardından aynı ilçeye bağlı Kumköy'ün de tedbiren tahliye edildiğini bildirdi.

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri mevkisinde başlayan yangın söndürme çalışmalarını, Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı köylerinde inceleyen Toraman, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yangınla mücadele çalışmalarının AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve ilgili diğer kurumların koordinasyonunda kesintisiz olarak sürdürüldüğü belirtildi.