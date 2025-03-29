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Aleyhte faaliyetleri cezasız kalmadı! Türkiye'ye giriş yapınca tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan İsveç vatandaşı Kaj Joakim Medin, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandı.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
Aleyhte faaliyetleri cezasız kalmadı! Türkiye'ye giriş yapınca tutuklandı
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 11 Ocak 2023'te İsveç'in Stockholm şehrinde terör örgütü PKK üyelerince belediye binası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bir maket asılarak örgütsel eylem yapıldığı tespiti üzerine 13 Ocak 2023'te soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında söz konusu eylemi yapan, organize eden, basına yansıtan veya irtibatlı olduğu değerlendirilen Medin'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tespit edildi.

Cumhurbaşkanına hakaret ve silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yürütülen soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden Medin'in, dün ülkeye giriş yaptığını tespit eden emniyet ekipleri şüpheliyi İstanbul'da gözaltına aldı.

Şüphelinin, İsveç'in Ete gazetesinin muhabiri olduğu, Stockholm şehrindeki eylemin sosyal medyada ve ulusal basında yer almasında sorumlu olduğu belirlendi.

Suriye'de çatışma bölgelerinde de bulunduğu tespit edilen Medin'in, 2014'te Kandil'e, 2016'da Diyarbakır'a ve 2017'de Erbil'e seyahat ettiği, buralarda Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Şüphelinin, sosyal medya hesabından çok sayıda PKK/YPG silahlı terör örgütünün silah, bayrak ve örgüt üyeleriyle paylaşımlarının olduğu, ayrıca örgütsel içerikli kitap basımı, haber paylaşımı ve örgütsel eylemleri düzenli olarak anlatan internet haberleri yaptığı tespit edildi.

İstanbul'da, tercüman ve avukatın da aracılığıyla video konferans yöntemiyle nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Medin, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.

  • Kaj Joakim Medin
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