14 Mart 2020 Cumartesi 15:05 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 15:05

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hizmetçiler dizisinde Atiye Kulaksız karakterini canlandıran Algı Eke hakkında araştırmalar hız kazandı. Algı Eke kimdir? Hizmetçiler'in Atiye'si Algı Eke kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yapımcılığını Fabrika Yapım'ın üstlendiği Hizmetçiler dizisi 4 genç hizmetçinin lüks bir sitede çalışırken yaşadıklarını anlatıyor. Algı Eke hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ALGI EKE KİMDİR?

Algı Eke, 16 Eylül 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir ve Gürcü asıllıdır. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan önce İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı, sonra üniversite eğitimi için Berlin’e gitmiş ve burada tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji okumuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında rol aldığı Baba Ocağı dizisi ile yaşayan Algı Eke; Hayat Sevince Güzel, Ayrılsak da Beraberiz, Galip Derviş, Annem Uyurken, Keşanlı Ali Destanı, Dürüye'nin Güğümleri, Guruldayan Kalpler, Kedi Özledi, Mazi Yarası gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler adlı dizide Atiye karakterine hayat veren Algı Eke, 1.67 metre boyunda, 51 kilo ve Başak burcudur.

Algı Eke'nin rol aldığı filmler:

2009 – Mazi Yarası (Sevda)

2013 – Kedi Özledi (Kıymet Sönmez)

2015 – Guruldayan Kalpler (Vicdan)

2015 – Yok Artık! (Melis)

2016 – Kaygı (Hasret)

2016 – Kaçma Birader (Esma Tunçbilek)

2017 – Kayseri Aslanı: Çin İşi (Zehra)

2017 – Cingöz Recai (Hülya)

2020 – Nasipse Olur (Günfer)

Algı Eke'nin rol aldığı diziler:

2008 – Baba Ocağı (Kısmet Kılıçparlar )

2010 – Dürüye’nin Güğümleri (Hayriye Gülbayır)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (Fehime)

2012 – Annem Uyurken (İclal Aycan)

2013-2014 – Galip Derviş (Hülya Uçar)

2015 – Ayrılsak da Beraberiz (Berna)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Zarife Toprak)

2017 – İsimsizler (Dr. Elif Toprak)

2020 – Hizmetçiler (Atiye)

HİZMETÇİLER ATİYE KULAKSIZ KİMDİR?

“Çok şükür diyorum her gün. Hiç de gocunmuyorum hizmetçi olduğum için. Ne gocunacağım. Aç değilim açıkta değilim. Bir de kocam var... Dalyan gibi. Tek bir eksiğim var şu kucağımda tutacağım bir bebe… Onu da nasip ederse valla dünyada benden mutlusu olmaz.”