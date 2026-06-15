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Algı operasyonları çöktü: DMM'den ''25 yeni il kurulacak'' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), '25 yeni il kurulacağı' yönündeki iddiayı yalanladı.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 21:42 - Güncelleme:
Algı operasyonları çöktü: DMM'den ''25 yeni il kurulacak'' iddialarına yalanlama
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DMM'nin NSosyal'deki hesabından, bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "25 yeni il kurulacağı" yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur."

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