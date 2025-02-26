Türkiye'nin Suriye'de etnik grupları hedef aldığı yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtilen haberde, "Suriye'de yürütülen operasyonlar, sivil halk veya herhangi bir etnik gruba değil, doğrudan terör örgütlerine yöneliktir" denildi.

Türkiye'nin Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne öncelik verirken, bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı meşru terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan DMM, "Bu operasyonlar, sivillere zarar vermemek adına en yüksek hassasiyetle planlanmakta, bölgedeki insani yardım çalışmaları aralıksız devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Birleşik Krallık merkezli yayın kuruluşu BBC'de yayımlanan "Hâlâ Savaştayız... Suriye'nin Kürtleri Esad'ın Düşüşünden Aylar Sonra Türkiye ile Savaşıyor" başlıklı haber manipülatif ifadeler içermektedir.



Bahse konu haberde, Türkiye'nin Suriye'de etnik grupları hedef aldığı... pic.twitter.com/NwKTdRVD9F — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 26, 2025

DMM'den yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Baas rejiminin sona ermesinin ardından kurulan yeni Suriye yönetiminin, ülkenin tüm kesimlerini kapsayacak şekilde ulusal birlik ve beraberliği tesis etme çabaları güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.