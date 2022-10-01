CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Fetihtepe'de çalışmalarına devam edilen kentsel dönüşüm projesine yönelik birtakım iddialarda bulundu.

Saray teyzeye verilen sözlerin tutulmadığını iddia eden Kaftancıoğlu, yaşlı kadınla ilgilenilmediğini söyledi.

Kaftancıoğlu'na yanıt AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan geldi.

"DAHA DÜN BAŞKAN YARDIMCIMIZI GÖNDERDİM"

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Kaftancıoğlu'nun iddialarını yalanladı. Başkan Yıldız, "Biz komşularımızla dayanışma içinde Fetihtepe'de kentsel dönüşümü başardıkça siz yalanlarınızla algı yapmaya çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında ise, "Teyzemizin evine daha dün başkan yardımcımızı gönderdim, hem kendisiyle hem kedileriyle ilgili çalışmalara başladık. Teyzemiz de söylüyor..." dedi.

"KOMŞULARIMIZI SİZİN ALGI OPERASYONLARINIZA EMANET ETMİYORUZ"

Söz konusu iddialara kanıt olarak video ve fotoğraflar da paylaşan Beyoğlu Belediye Başkanı, "Birlikte dayanışmayla yürüdüğümüz komşularımızı sizin algı operasyonlarınıza emanet etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bakın teyzemizi ziyaretimizin, teyzemizin kızının çektiği video ve kediler için yaptığımız çalışma." diyerek yapılan çalışmaların kanıtlarını sundu.