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  • Algı operasyonları yine çöktü! Kaftancıoğlu'nun bir yalanı daha deşifre oldu
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Algı operasyonları yine çöktü! Kaftancıoğlu'nun bir yalanı daha deşifre oldu

Yalanlarının ardı arkası kesilmeyen CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun bir algı operasyonu daha elinde patladı. İstanbul Fatihtepe'de ikamet eden Saray teyzeye verilen sözlerin tutulmadığını iddia eden Kaftancıoğlu'nun yalanını Beyoğlu Belediye Başkanı deşifre etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, 'Teyzemizin evine daha dün başkan yardımcımızı gönderdim, hem kendisiyle hem kedileriyle ilgili çalışmalara başladık. Teyzemiz de söylüyor...' dedi.

1 Ekim 2022 Cumartesi 02:00 - Güncelleme:
Algı operasyonları yine çöktü! Kaftancıoğlu'nun bir yalanı daha deşifre oldu
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CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Fetihtepe'de çalışmalarına devam edilen kentsel dönüşüm projesine yönelik birtakım iddialarda bulundu.

Saray teyzeye verilen sözlerin tutulmadığını iddia eden Kaftancıoğlu, yaşlı kadınla ilgilenilmediğini söyledi.

Kaftancıoğlu'na yanıt AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan geldi.

"DAHA DÜN BAŞKAN YARDIMCIMIZI GÖNDERDİM"

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Kaftancıoğlu'nun iddialarını yalanladı. Başkan Yıldız, "Biz komşularımızla dayanışma içinde Fetihtepe'de kentsel dönüşümü başardıkça siz yalanlarınızla algı yapmaya çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında ise, "Teyzemizin evine daha dün başkan yardımcımızı gönderdim, hem kendisiyle hem kedileriyle ilgili çalışmalara başladık. Teyzemiz de söylüyor..." dedi.

"KOMŞULARIMIZI SİZİN ALGI OPERASYONLARINIZA EMANET ETMİYORUZ"

Söz konusu iddialara kanıt olarak video ve fotoğraflar da paylaşan Beyoğlu Belediye Başkanı, "Birlikte dayanışmayla yürüdüğümüz komşularımızı sizin algı operasyonlarınıza emanet etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bakın teyzemizi ziyaretimizin, teyzemizin kızının çektiği video ve kediler için yaptığımız çalışma." diyerek yapılan çalışmaların kanıtlarını sundu.

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