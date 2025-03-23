İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik Serdar Haydanlı'nın tutuklanmasına hükmetti.

ÖZGÜR ÖZEL, "SERBEST BIRAKILDI" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada, "Gizli tanığın, 'İBB'ye naylon fatura kesiyor' dediği Serdar Haydanlı nezarete bile konulmadan serbest bırakıldı." şeklinde asılsız bir iddia ortaya atmıştı.