Güncel

Algı operasyonu yine tutmadı! Bakan Gürlek'ten ''Ekrem İmamoğlu'' iddialarına cevap

CHP'li vekillerin yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu ile görüştürülmediği iddialarına cevap veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, herhangi bir engelleme olmadığını, önümüzdeki haftadan itibaren izin verileceğini açıkladı.

21 Şubat 2026 Cumartesi 08:15
Algı operasyonu yine tutmadı! Bakan Gürlek'ten ''Ekrem İmamoğlu'' iddialarına cevap
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ekrem İmamoğlu ve CHP vekillerinin görüşmelerine izin verilmediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Bakan Gürlek, iddialara son noktayı koydu

Sinan Burhan, tv100 yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ekrem İmamoğlu ile görüşülmesine izin verilmediği, CHP'li vekillerin İmamoğlu ile görüşememesi için Bakan Gürlek'in bir engel mi koyduğu konusunu sordum. Sayın Gürlek, "Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapılacak görüşmeleri engellemek gibi bir durum olmadığını, bakan değişimi ve idari değişimler nedeniyle bir bekleme durumu olduğunu belirterek önümüzdeki haftadan itibaren CHP'li vekillere izin verileceğini" söyledi.

