İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2025 Salı / 15 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4942
  • EURO
    36,4459
  • ALTIN
    3042.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Algı operasyonuna geçit yok! Esenyurt Belediyesi'nden ''ihale'' açıklaması
Güncel

Algı operasyonuna geçit yok! Esenyurt Belediyesi'nden ''ihale'' açıklaması

Esenyurt Belediyesi, 05 Eylül 2024 tarihinde yapılan 'Esenyurt Belediyesi Sokak Temizliği İçin Araç Kiralanması İhalesi'ne ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ14 Ocak 2025 Salı 12:46 - Güncelleme:
Algı operasyonuna geçit yok! Esenyurt Belediyesi'nden ''ihale'' açıklaması
ABONE OL

Esenyurt Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

05.09.2024 tarihinde yapılan Esenyurt Belediyesi Sokak Temizliği İçin Araç Kiralanması İhalesine dair bazı basın yayın organlarındaki yanlış bilgi aktarımı sebebiyle doğru bilgilerin kamuoyu ile paylaşımı ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bahse konu ihale, 05.09.2024 tarihinde yapılmış olup, Esenyurt Belediyesi'ne Başkan Vekili görevlendirilmesi öncesinde, Ahmet Özer döneminde 13.09.2024 tarihinde onaylanmış ve ihale kararı ilgiliye tebliğ edilmiştir. Akabinde, yine Başkan Vekili görevlendirilmesi öncesinde, Ahmet Özer'in görevde olduğu dönemde 24.10.2024 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.

30.10.2024 tarihinde görevlendirilen Belediye Başkan Vekilinden önceki bir tarihte onaylanan ve sözleşmeye bağlanan ihalenin, hazırlık aşaması gibi süreçlerinin tüm yönleriyle incelenmesi, yargı makamlarınca adli soruşturma teknikleri gerektirmektedir.

Yargıya intikal eden ve devam eden yargısal süreç hakkında, kamuoyunu bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirme çabalarına karşı kurumumuzca doğru bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.