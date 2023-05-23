Algı operasyonuna videolu cevap: Montaj değil gerçek

Seçimi kazanmak adına her yolu deneyen Kılıçdaroğlu ilk turda aldığı mağlubiyetin ardından gözünü milliyetçi oylara dikti. Milliyetçi seçmenin oyunu almak için terör örgütünün desteğini gizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu yeni bir algı operasyonu başlattı.

Seçim sürecinde başta terör örgütü PKK'nın elebaşlarının sürekli destek istediği Kılıçdaroğlu, söz konusu videoların montaj olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun montaj açıklamasına cevap gazeteci Nedim Şener'den geldi.

Şener sosyal medya hesabından "Montaj değil gerçek" başlığıyla paylaştığı videoda teröristlerin talepleriyle, Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerin açıklamaları yer aldı.

Montaj değil gerçek pic.twitter.com/GIfPSYuOIX — Nedim Şener ���� (@nedimsener2010) May 23, 2023

Montaj değil gerçek



pic.twitter.com/3B91FTDd8L — Nedim Şener ���� (@nedimsener2010) May 23, 2023

AK Parti'den İstanbul Milletvekili olan gazeteci Hulki Cevizoğlu da Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iddialarını çürüten bir video yayınladı.