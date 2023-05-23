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Algı operasyonuna videolu cevap: Montaj değil gerçek

Terör örgütlerinin açıktan destek verdiği 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun montaj iddialarına gazeteci Nedim Şener ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu'ndan videolu cevap geldi.

23 Mayıs 2023 Salı 12:58 - Güncelleme:
Algı operasyonuna videolu cevap: Montaj değil gerçek
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Seçimi kazanmak adına her yolu deneyen Kılıçdaroğlu ilk turda aldığı mağlubiyetin ardından gözünü milliyetçi oylara dikti. Milliyetçi seçmenin oyunu almak için terör örgütünün desteğini gizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu yeni bir algı operasyonu başlattı.

Seçim sürecinde başta terör örgütü PKK'nın elebaşlarının sürekli destek istediği Kılıçdaroğlu, söz konusu videoların montaj olduğunu iddia etti.

"MONTAJ DEĞİL GERÇEK"

Kılıçdaroğlu'nun montaj açıklamasına cevap gazeteci Nedim Şener'den geldi.

Şener sosyal medya hesabından "Montaj değil gerçek" başlığıyla paylaştığı videoda teröristlerin talepleriyle, Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerin açıklamaları yer aldı.

AK Parti'den İstanbul Milletvekili olan gazeteci Hulki Cevizoğlu da Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iddialarını çürüten bir video yayınladı.

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