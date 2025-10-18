İSTANBUL 20°C / 14°C
Algı oyunlarına ''dur'' denecek! RTÜK sokak röportajlarına el atıyor

RTÜK, vatandaşlar üzerinde kötü algı oluşturan ve sokakta manipülasyona yol açan röportajlar için harekete geçti. Son zamanlarda artan ve planlı olduğu belirlenen yayınlarla ilgili yasal haklar kullanılacak.

IHA18 Ekim 2025 Cumartesi 14:15 - Güncelleme:
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, "Üst Kurulumuzun İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda; sokak röportajları adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile 'her şeyin kötüye gittiği' yönünde algı oluşturma çalışmalarında son zamanlarda artış olduğu tespit edilmiştir.

Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır. Eleştiri elbette demokrasinin vazgeçilmez unsurudur; ancak yapıcı eleştiriler ile toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan sistematik karamsarlık dili aynı şey değildir.

RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

