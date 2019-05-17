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Algı tuzağına düşmeyen Trabzon, Göksu’ya sahip çıktı

İmamoğlu'nun Atina medyasındaki ‘İstanbul’u Yunan kazandı’ manşetlerine sessizliğini eleştiren Esenler Belediye Başkanı Göksu’ya yönelik “Trabzonlulara Rum dedi” algısı tutmadı. Esenler Trabzon Dernek Başkanı Zeki Yılmaz “Göksu fahri hemşehrimizdir. Biz bu oyunlara gelmeyiz” ifadesini kullandı.

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Yunan basınında atılan ‘İstanbul’u Yunan kazandı’ manşetine karşı çıkmayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na tepkisini “Trabzonlulara Rum dedi” şeklinde çarpıtılan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya Trabzonlular sahip çıktı. 

Göksu, önceki gece Esenler Dörtyol Meydanı’nda Trabzonlular’la birlikte sahur yaptı. Göksu, hakkında Trabzonlular üzerinden yürütülen algı operasyonlarına karşı kendisinin yanında yer aldıkları için Esenler’deki Trabzonlulara teşekkür etti.

Esenler Trabzonlular Dernek Başkanı Zeki Yılmaz da yakından tanıdığı Göksu’nun Trabzon ve Trabzonlular aleyhine konuşmadığını ve konuşmayacağını söyledi. Bağcılar Trabzonlular Dernek Başkanı Etem Coşkun ve Güngören Trabzonlular Dernek Başkanı İbrahim Yılmaz da, Zeki Yılmaz’ın konuşmasına destek verdiklerini belirterek, hakkında algı operasyonu yapıldığını söyledikleri Göksu’nun yanında olduklarını açıkladılar.

Programda bulunan Trabzonlular da, yalan ve iftira haberlerle Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile Trabzonlular arasına hiç kimsenin nifak sokamayacağını belirterek, “Biz Esenler’deki Trabzonlular olarak her zaman Başkanımız Göksu’nun yanındayız” diye konuştular. 

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