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Ali Babacan'a baba ocağında sert tepki: Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için mücadele verenlerle olmasını içimiz hazmetmedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösteren Çıkrıkçılar Yokuşu esnafı Mehmet Ali Durkut, 'Dedesi çarşımızın köklü, ağır esnaflarındandı. 20 yıl Tayyip Erdoğan'la çalışırken Tayyip Erdoğan çok iyiydi. 2 yıldır Tayyip Erdoğan çok kötü oldu. CHP ile PKK ile kol kola memleketi, Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için mücadele verenlerle olmasını içimiz hazmetmedi' dedi.

IHA4 Mayıs 2023 Perşembe 12:40 - Güncelleme:
Ali Babacan'a baba ocağında sert tepki: Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için mücadele verenlerle olmasını içimiz hazmetmedi
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kaldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları çerçevesinde Ankara'nın en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Çıkrıkçılar Yokuşu'nda esnaf ziyaret yaptığı sırada beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a ziyaret sırasında Millet İttifakı içinde yer aldığı için tepki gösteren Mehmet Ali Durkut İHA'ya konuştu.

Babacan'ın ziyaretiyle ilgili konuşan Durkut, "Seçim sürecinde olduğumuz için bütün partiler çarşımızı ziyarete geliyorlar. Ali Babacan da esnaf ziyareti yaptı çarşımıza gelip. Yanımıza geldi, benim dediğim şu oldu; Ali Babacan daha 30'lu yaşlardayken Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız elinden tuttu. Türkiye'nin en yüksek görevlerinde bulundurdu. Maliye Bakanı oldu, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı oldu. Türkiye'de çok büyük görevlerde yer aldı. Tayyip Bey ile beraber çalıştı" dedi.

Çok genç yaşta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Babacan'a destek verdiğini söyleyen çarşı esnafı Mehmet Ali Durkut, "Cumhurbaşkanımızın Babacan'a sahip çıkmasının nedeni de; Babacan Ankara çocuğu, İç Anadolu çocuğu. Tertemiz, pırıl pırıl bir genç diyerek elinden tuttu, görevler verdi. 20 yıl hizmetler yaptı, biz de anlayamadık 1 - 2 yıldır en kötü insan Tayyip Erdoğan oldu. 20 yıl Tayyip Erdoğan'la çalışırken Tayyip Erdoğan çok iyiydi. 2 yıldır şimdi Tayyip Erdoğan çok kötü oldu. Biz bunu içimize sindiremedik" açıklamasını yaptı.

"BİZ SANA BUNU YAKIŞTIRAMADIK DEDİM"

Ali Babacan'ın dedesinin de geçmişte Çıkrıkçılar Yokuşu'nda esnaf olduğunu ifade eden Durkut, "Bu minvaldeyken Ali Babacan torun Ali Babacan. Dedesi, bizim çarşımızda belki 40 sene oldu vefat edeli. Gerçek Ali Babacan dedesi. Bu çarşımızın köklü, ağır esnaflarındandı. Allah rahmet eylesin. Ali Babacan dedenin ismi. Çarşımıza geldi, elimi sıktı. Hacı abi dedi. Sana yakıştıramadım dedim. Bu tavrını, yaklaşımını, hareketini size yakıştıramadım ben dedim. Senin bu davranışından, hareketinden uzaklara gitmeye gerek yok. Annen, baban memnun mu dedim senin bu davranışından. CHP ile PKK ile kol kola memleketi, Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için mücadele verenlerle olmasını içimiz hazmetmedi. Çok yanlış yaptın, çok yanlış yaptın. Ali Babacan ismine çok yazık ettin. Biz sana bunu yakıştıramadık dedim" dedi.

"PIRIL PIRIL PARLAYAN GÜNEŞİ GÖSTERİP, TAYYİP BEY'İ KAST ETTİM"

Ali Babacan'a tepki gösterdiği video ile ilgili konuşan Durkut, "O zaman da öğlen saatiydi. Hava da oldukça sıcaktı. Güneş çok parlaktı. O an içimden onları söylemek geldi. Pırıl pırıl parlayan güneşi gösterip, Tayyip Bey'i kast ettim. Tayyip Bey'i bıraktınız, çöplükte kendinize yer arıyorsunuz dedim. Yakıştıramadık dedim. Hiçbir cevap vermedi. Dinledi ve gittiler. Vatandaşlar da 'siz ne yüzle buraya geldiniz' demişler. Sonra haberimiz oldu, çarşı girişinde de protesto edilmiş. Siz ne yüzle buraya geldiniz demişler. Bizimki de bu tepkilerden biriydi, hakaret yapmadık kendisine, içimizden o cümleler döküldü onu söyledik" ifadelerini kullandı.

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