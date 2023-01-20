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Ali Babacan'a vatandaştan soğuk duş! Baykar'a destek gecikmedi

BAYKAR'a yönelik eleştirileri ile gündeme gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın Kahramankazan'da esnaf ziyareti sırasında sert tepki gösteren pazarcı Mustafa Şentürk, “Sorsalar aynı cevabı yine veririm” dedi.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 22:47 - Güncelleme:
Ali Babacan'a vatandaştan soğuk duş! Baykar'a destek gecikmedi
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BAYKAR'a yönelik sözleri ile gündeme gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, Kahramankazan'da esnaf ziyareti sırasında sert tepki gösteren pazarcı Mustafa Şentürk (73) eleştirilerini yeniledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde hiç beklemediği tepkilerle karşılaşmıştı. Babacan, ilçede bulunan Pazar esnafını dolaşırken Mustafa Şentürk'ün (73) tezgahının önüne geldiğinde, "Allah akıl fikir versin, seni davar çobanı tutan olmazdı. Sen AK Parti'de itibar kazandın. AK Parti'nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin" eleştirisinde bulunmuştu.

"AK PARTİ OLMASAYDI BAKANLIĞIN KAPISINDAN GİREMEZDİ"

Babacan'ın esnaf ziyaretinde aralarında geçen diyaloğu aktaran Şentürk, "Pazarda elma, armut, erik satıyordum. Ali Babacan'ın geldiğini gördüm, durdurdum, 'Allah size akıl fikir versin, seni davar çobanı tutan olmazdı. Seni kim tanırdı' dedim. O da 'Ben üç kuşaktır esnaf çocuğuyum' dedi. Onun üzerine, 'Siz Samanpazarı'nda çarşafçısınız, git çarşafını sat. Siyasetten ne anlarsın' dedim. Giden arabayı, sen (Ali Babacan), Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu deviriyorsunuz dedim. Ülkenin huzurunun bozulması için elinizden ne geliyorsa yaptıklarını ifade ettim. 30 yaşında bakan oldu. AK Parti olmasaydı bakanlığın kapısından giremezdi. Hep Recep Tayyip Erdoğan'ın yiğitliğine bakanlık yaptı. Ahmet Davutoğlu da öyle" ifadelerini kullandı.

"SORSALAR AYNI CEVABI YİNE VERİRİM"

Babacan'ın ilçe ziyaretinden haberinin olmadığını ve tepkisinin anlık geliştiğini dile getiren Şentürk, "Sorsalar aynı cevabı yine veririm. Ali Babacan'ın yüzüne tekrar söylerim" dedi.

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