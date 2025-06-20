2023'te CHP listelerinden seçime girerek 15 vekil çıkaran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Altılı Masa pişmanlığını itiraf etti.

Babacan, Ekol TV'de katıldığı yayında CHP'lileri kızdıracak ifadeler kullandı.

Babacan, 2023 seçimlerinde CHP ile yaptıkları ittifak nedeniyle oy kaybı yaşadıklarını savundu.

"CHP NEDENİYLE OY KAYBI YAŞADIK"

Babacan, "CHP ile aynı masada oturmamızın ve CHP listelerinden girmemizin partimize gerçekten olumsuz etkisi büyük oldu. O gün 'Ülkenin durumu berbat, iktidar ancak birlik beraberlikle değişir' denilen bir ortam vardı. Ama bu hesapta 2+2=4 etmedi, 2+2=3 etti." şeklinde konuştu.

Babacan, "Yan yana gelince normal şartlarda bize gelecek oyların bir kısmı gelmedi. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlere 2023 dersini almış olarak gidiyoruz." dedi.