Ali Babacan'ın zor anları! CHP'li isimler Karadeniz gazını övünce...

Geçtiğimiz yıl Karadeniz gazına ilişkin "Kanıtlanmış doğal gaz rezervi yokken keşfi 'Doğal gaz bulduk' diye satıyorlar." açıklamasında bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim ziyaretleri kapsamında Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gitti. CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşlik ettiği Babacan, Kantarcı ve Yılmaz'ın dakikalarca tesisi övmeleri üzerine zor anlar yaşadı. Yüzü asılan Babacan, danışmanlarından yardım istercesine bulundukları yerden ayrılmaya çalıştı.

Yedili Masa'nın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim gezileri kapsamında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine ziyarette bulundu. Babacan'a CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz eşlik etti.

Ziyaret kapsamında Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne giden Babacan, burada tesise ilişkin bilgi aldı. Kantarcı ve Yılmaz, doğal gazın işlendiği tesisten övgüyle söz etti.

CHP'Lİ BAŞKAN FİLYOS DOĞAL GAZ İŞLEME TESİSİ'NDEN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, işletmenin bölgeye büyük istihdam sağladığını anlatırken, tesisin rekor bir sürede inşa edildiğini anlattı. Kantarcı şunları söyledi: Doğal gazı saflaştırma tesisi. Evet. Benim aldığım bilgilere göre gaz çok temiz bir gaz, sadece bir miktar tuz ve bir miktar da su olduğu başka yabancı bir şey yokmuş. Bu çok iyi bir şey diye söylüyorlar. Üç faz halinde yapılıyor, bu birinci fazı tamamladıklarını söylüyorlar. Asıl büyük olan ikinci faz. Birinci faz günlük 10 milyon metreküp. İkinci faz 40 milyon metreküp ama ikinci faza ne zaman başlarlar? Ne zaman biter? Şimdi seçime yetiştirirler. 8-10 bin civarında kişi insan çalışıyor şu anda ama herhalde mayıs ayından sonra bunlar azalacak. Çok hızlı çalışıldı bu rekor bir çalışma gerçekleştirildi, denizin 2 bin 100 metre derinliğinden bin 500 daha aşağıya inildi.

CHP MİLLETVEKİLİ: ZONGULDAK BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI HALİNE GELDİ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ise tesis ile birlikte gelen ekonomik haraketlilik sonucu Zonguldak'ın bölgenin parlayan yıldızı haline geldiğini ifade etti. Kantarcı ve Yılmaz'ın dakikalarca Ali Babacan'ın 'Doğal gaz yok' dediği tesisi övmeleri, Babacan'a zor anlar yaşattı. Yüzü asılan Babacan, danışmanlarından yardım istercesine bulundukları yerden ayrılmaya çalıştı.

BABACAN NE DEMİŞTİ?

Ali Babacan, Karadeniz gazına dair geçmiş dönemde yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu? Hani bu sahalar tüm Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını karşılayacaktı? 6 yıldır aynı türküyü çalıyorlar. Kanıtlanmış doğal gaz rezervi yokken keşfi 'Doğal gaz bulduk' diye satıyorlar.