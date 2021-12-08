Ali Dağdelen: İzmir'den sonra sırada Antep Bombası

8 Aralık 2021 Çarşamba 11:03 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 11:23

Bomba içi çikolata dolgulu ince çıtır dış hamuruyla yoğun lezzete sahip bir tatlıdır. Gastronominin başkenti olan Antep ise bombaya bir güncelleme getirdi.

İş adamı Ali Dağdelen, Antep bombası tatlı sektörüne bomba gibi düştü ve ali Dağdelen bu çok beğenilen ürünü cumba menüsüne ekledi ürün bir katmer çeşidi olarak servis edilen ürünün yanı sıra burma katmer, muska katmer ürünleri de ekleyerek büyük ilgi görmekte Cumba markası her zaman yeni lezzetlerle müşteriyi memnun eden bir firma olarak şimdi de Antep Bomba Katmer ile müşterilerini sevindirdi. İncecik baklava yufkası, Antep fıstığı, kaymak ve en önemlisi olan çikolata ile yiyenleri kendine hayran bırakan bu lezzet klasik bombayı unutturdu. İçerik olarak farkı ise Cumbanın kendi imalatı olan fıstık ve kaymak denilebilir.

Cumba markası sahibi Ünlü İş Adamı Ali Dağdelen ise Antep Bomba Katmer hakkında söze şöyle başladı; Bünyemizdeki ustalarla üzerine çalışıp yeni lezzetimizi cumba severlere sunduk ve çok güzel tepkiler aldık "Lezzetlerimizde inovatif olmaya önem veriyoruz. Çünkü insan her zaman aynı şeyi yemekten sıkılabilir. Yaklaşık 40 farklı künefe içeriği ve baklavada öne çıkan farklı lezzetlerimizden sonra ise yeni lezzetimiz ortaya çıktı. İzmir bombasından ilham alındı ama onu geçecek gibi duruyor. Yeni içeriklerimiz müşteriyi şaşırtıyor ve de sevindiriyor. Kendi imalatımız olan fıstık ve kaymağı bomba lezzetiyle birleştirince ortaya çıkan Antep Bomba Katmer de müşterilerimizi sevindirdi. İncecik çıtır yufka içinde bol fıstık, kaymak ve çikolata ile adeta bir lezzet şöleni" diyerek bitirdi.