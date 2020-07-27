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Ali Erbaş: Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde söylediği sözleri çarpıtarak Ayasofya Camii üzerinden milleti ayrıştırmayı hedefleyen çevrelerin girişimi boşa çıktı. Söz konusu çevrelerin çarpıtmalarına cevap veren Ali Erbaş, 'Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil.' dedi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:50 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:56
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Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra tekrar ibadete açılmasını hazmedemeyen çevreler algı operasyona başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya Camii’nde kılınan Cuma hutbesinde söylediği sözleri çarpıtan çevreler, büyük bir fikir birliği oluşan Ayasofya Camii konusunda milleti bölmeyi planladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuduğu iddiasıyla kara propaganda yapmak isteyenlere Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevap verdi.

"VEFAT EDENE DUA EDİLİR, BEDDUA DEĞİL"

Söz konusu çevrelerin çarpıtmalarına Erbaş, “Geçmişi değil, bundan sonrası kastettim. “Uğramıştır” demedim, “çiğnerse lanete uğrar” dedim. Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil. Geçen geçmiştir, biz geçmişe takılmadan geleceğe bakmalıyız. Kaldı ki Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesi hususunda Atatürk’ün dahlinin olup olmadığı da tarihçiler arasında tartışmalı bir konudur” sözleriyle algı operasyonunu boşa çıkardı.

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