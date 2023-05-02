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Ali Erbaş'tan '1 Mayıs' açıklaması

Balıkesir'de din görevlileri ile bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 1 Mayıs'ın işçinin bayramı olduğuna değinerek, 'Allah çalışan kardeşlerimizin emeklerini zayi etmesin. Çalışmalarınızın maddi olarak karşılığı hesap edilemez, bunu biliyoruz ama manevi olarak hesabını Cenabıhak'ın Kiramen Katibin melekleri yazıyor.' dedi.

AA2 Mayıs 2023 Salı 00:36 - Güncelleme:
Ali Erbaş'tan '1 Mayıs' açıklaması
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Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Erbaş, 1 Mayıs'ın işçinin bayramı olduğunu hatırlatarak, "Allah çalışan kardeşlerimizin emeklerini zayi etmesin. Çalışmalarınızın maddi olarak karşılığı hesap edilemez, bunu biliyoruz ama manevi olarak hesabını Cenabıhak'ın Kiramen Katibin melekleri yazıyor." ifadesini kullandı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığındaki bütün unvanların Hz. Muhammed'e dayandığını ve din görevlilerinin de onun varisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi'nde, 'Size iki şeyi emanet bıraktım, bunlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve sünnetim.' İşte elimizde iki sağlam kaynak. Bunlara sarıldığımız müddetçe ve muhatap kitlemizin Kur'an'a ve sünnete sarılmalarını sağladığımız müddetçe yolumuzu sapıtmayacağız, onlar da yollarını sapıtmayacaklar."

Erbaş, 4-6 yaş arası çocuklara sahip çıkıldığında geleceğin daha parlak, toplumda İslam'a bağlılığın ve bilinçli olarak Müslümanca yaşamanın da daha iyi olacağını ifade etti.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç de katıldı.

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