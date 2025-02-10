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Ali Hamza Pehlivan Mersin'den uğurlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) atanan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan için uğurlama töreni düzenlendi.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 12:29 - Güncelleme:
Ali Hamza Pehlivan Mersin'den uğurlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda AFAD Başkanı olarak görevlendirilen Pehlivan, vali konağının önünde düzenlenen törende kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, personel ve vatandaşlarla vedalaştı.

Pehlivan, Mersin'de yaklaşık 3 yıl görev yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Görev süresince vatandaşlarla "gönül köprüsü" kurduğunu dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Mersin'in yatırım projelerini takip etmeye gayret ettik. Burada huzur ve güven ortamını tesis edebildiysek ne mutlu bize. İyi ki Mersin'e geldik. Şimdi Türkiye'mizin en önemli kurumlarından birisi olan AFAD için elimizden gelen katkıyı başta Cumhurbaşkanı'mızın ve devlet büyüklerimizin destekleriyle yapmaya çalışacağız."

Pehlivan, birlikte görev yaptığı herkese şükranlarını sunduğunu anlattı.

Törenin ardından Pehlivan ve ailesi, kentten uğurlandı.

Programa Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, vali yardımcıları ve kaymakamlar da katıldı.

  • AFAD Başkanlığı
  • atama
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